Орловцев наградили за ликвидацию последствий украинской атаки

21.3.2025 | 15:00 Новости, СВО

Сотрудники МЧС самоотверженно тушили нефтебазу, которая загорелась после вражеского нападения.

Фото: Управление МЧС России по Орловской области

Пожар произошёл 14 декабря минувшего года. Вражеские дроны атаковали нефтебазу, расположенную под Орлом в посёлке Стальной Конь.

Ликвидация последствий возгорания заняла около 10 часов. Сообщалось, что ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Сегодня первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский отметил тех, кто самоотверженно тушил пожар.

16 сотрудников ведомства наградили грамотами и благодарностями губернатора.

ИА «Орелград»


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