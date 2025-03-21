Орловцев наградили за ликвидацию последствий украинской атаки

Сотрудники МЧС самоотверженно тушили нефтебазу, которая загорелась после вражеского нападения.

Пожар произошёл 14 декабря минувшего года. Вражеские дроны атаковали нефтебазу, расположенную под Орлом в посёлке Стальной Конь.

Ликвидация последствий возгорания заняла около 10 часов. Сообщалось, что ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Сегодня первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский отметил тех, кто самоотверженно тушил пожар.

16 сотрудников ведомства наградили грамотами и благодарностями губернатора.

ИА «Орелград»