По делам Лежнева опросили около 300 свидетелей

Следственные действия ведутся в 13 субъектах России.

Об этом стало известно в ходе заседания в Советском районном суде Орла. Суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения. В итоге советник орловского губернатора остался в СИЗО — ещё на два месяца, до 24 мая. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Старший следователь регионального УМВД Евгений Акулов пояснил, что требуется дополнительное время для составления обвинительного заключения.

По его словам, предварительное следствие выходит на финишную прямую. Осталось провести несколько следственных действий. При этом Акулов рассказал, что часть таких действий проводится за пределами Орловской области.

«Речь идет минимум о 13 субъектах. Следствием опрошено более 300 свидетелей», – поделился он.

Окончательное обвинение Сергею Лежневу планируют предъявить до конца текущего месяца.

ИА «Орелград»