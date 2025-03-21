Клычков не стал ставить крест на «Ирмаст-Холдинге»

Подрядчику дали ещё один шанс.

Накануне орловский губернатор встретился с Сергеем Солодовниковым, официальным представителем компании, отвечающей за реконструкцию бывшего аэропорта «Южный».

В ходе встречи Андрей Клычков указал, что работы приостановлены с января этого года. При этом в 2023-м и 2024-м подрядчик выполнил значительный объём заданий.

«Порядка 50 миллионов неустойки и банковская гарантия уже взысканы с компании», – отметил губернатор.

Со своей стороны, Солодовников назвал эти трудности «временным явлением». «Думаю, что в течение ближайших двух или трёх недель работы на объекте возобновятся, и мы будем продолжать работу, чтобы в этом году сдать аэропорт… Остались работы по зданию аэровокзала, по водосточно-дренажной сети и по системе обеспечения», – объяснил представитель «Ирмаст-Холдинга».

Клычков напомнил, что областные власти рассматривают и вариант, при котором контракт будет расторгнут. Однако пока подрядчику всё же дали ещё один шанс. У «Ирмаст-Холдинга» есть примерно месяц для того, чтобы оправдать свою репутацию.

«Договорились, что до середины апреля мы ведем контроль за поиском субподрядчиков, и по результатам предоставления финансового плана и работ на объекте будем принимать решения», – объяснил орловский губернатор.

ИА «Орелград»