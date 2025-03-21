В Орле пресекли интернет-торговлю сомнительными семенами

В продажу поступили семена, сорта которых не включены в Госреестр.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение было выявлено в рамках планового мониторинга Сети. Проверялись интернет-магазины, торгующие семенами овощных культур. Закон предъявляет к ним строгие требования. При мониторинге пакетированных семян сельскохозяйственных культур внимание сотрудников ведомство привлек каталог одного из орловских интернет-магазинов. Всего в него входило 790 сортов и гибридов, предлагаемых к реализации.

Однако 27 из них, как выяснилось, не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. К продаже предлагались, в частности, такие сорта и гибриды, не включенные в Госреестр, как семена томатов «Брызги шампанского», «Лось», «Пень», огурцов «Семеро козлят», «Ребята-Пикулята», «Корюшка», «Селедочка», перца сладкого «Федор», «Татарин» и многие другие.

«По факту выявленных нарушений информация направлена в УМВД по Орловской области, – сообщает ТУ Россельхознадзора. – Владельцу интернет-магазина объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Всего с начала года Управлением Россельхознадзора проведено 4 контрольно-надзорных мероприятия в области семеноводства в виде наблюдения, объявлено 19 предостережений».

За весь прошлый год было выявлено семь интернет-магазинов, предлагавших к реализации на территории Орловской и Курской областей более 400 сортов овощных культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию. Кроме того, при проведении выездных обследований торговых точек было проконтролировано 21,6 тысячи пакетов семян овощных культур и 1,1 тонны лука-севка. Было установлено, что 7,6 тысячи пакетов и весь лук-севок продавались с маркировкой, которая не соответствовала требованиям нормативных документов.

ИА «Орелград»