В Орле прокуратура потребовала привести в норму три улицы

Суд поддержал требования.

Как рассказали в надзорном ведомстве, нарушения выявили в ходе проверки, посвящённой содержанию городских дорог. Оказалось, что не все они находятся в нормативном состоянии.

Так, существенные повреждения дорожного покрытия выявили на Васильковой, Силикатной и Спасской улицах.

В итоге прокуратура подала иск к Администрации Орла, а также муниципальной «Спецавтобазе». Орган надзора потребовал привести дороги в нормативное состояние.

Железнодорожный районный суд удовлетворил иск. Теперь ответчикам нужно будет исполнить решение.

ИА «Орелград»