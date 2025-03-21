В Орле прокуратура потребовала привести в норму три улицы

21.3.2025 | 11:40 ЖКХ, Новости

Суд поддержал требования.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в надзорном ведомстве, нарушения выявили в ходе проверки, посвящённой содержанию городских дорог. Оказалось, что не все они находятся в нормативном состоянии.

Так, существенные повреждения дорожного покрытия выявили на Васильковой, Силикатной и Спасской улицах.

В итоге прокуратура подала иск к Администрации Орла, а также муниципальной «Спецавтобазе». Орган надзора потребовал привести дороги в нормативное состояние.

Железнодорожный районный суд удовлетворил иск. Теперь ответчикам нужно будет исполнить решение.

ИА «Орелград»


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