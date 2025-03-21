В Орле состоится суд по смертельному ЧП на работе

21.3.2025 | 11:20 Новости, Происшествия

Погибла женщина.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Смертельный случай произошёл в декабре минувшего года в одной из коммерческих организаций.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета, сотрудник предприятия, электромонтёр, должен был заменить светильник на потолке цеха. Он попросил женщину довезти его на грузоподъёмном кране до нужной точки. Однако она отказала ему в просьбе.

Тогда орловец сам проник в кабину крана и начал управлять им, хотя это являлось нарушением. В результате кабина для обслуживания троллеев, которая являлась частью крана, столкнулась с женщиной. В этот момент она находилась на посадочной площадке.

Орловчанка упала вниз со значительной высоты и погибла. Как уточнили в прокуратуре Орловской области, падение произошло примерно с семи метров.

В результате на мужчину завели дело о причинении смерти по неосторожности. Он признал вину. На данный момент дело уже направлено в Заводской районный суд Орла.

ИА «Орелград»


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