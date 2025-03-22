Амчане попросили «клумбы, которые радуют глаз»

Во Мценске завершили сбор предложений от граждан.

Администрация города Мценска объявила итоги сбора предложений от горожан «по мероприятиям и функциям для наполнения выбранной территории». Как уже рассказывал «Орелград», ранее местные власти приняли решение об участии города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. После этого было объявлено голосование по выбору территории, проект благоустройства которой будет выдвинут на конкурс.

Горожане выбрали в качестве такой территорией площадь перед Дворцом культуры. В период с 28 февраля по 11 марта проводились общественные обсуждения выбранной территории и анкетирование жителей города, а также сбор «предложений по функциям и мероприятиям с целью наполнения общественной территории для участия во всероссийском конкурсе». По результатам опроса сформированы перечни основных предложений жителей.

Перечень функций территории выглядит так: событийная, праздничная зона; активная зона; тихая зона; туристическая зона; пешеходная зона; торговая зона». Предложения горожане выдвинули такие: сделать зону отдыха, арт-обьекты, «клумбы, которые радуют глаз», поставить лавочки и киоски с едой или развлечениями, фонтан побольше и поинтереснее, добавить инсталляции, достопримечательности, которые запомнятся, что-то символическое, больше гирлянд и подсветок, сделать велосипедную стоянку, устроить теневую зону, чтобы прятаться в солнечную погоду, и прокат велосипедов, добавить статуи или декор, с которыми можно фотографироваться, обустроить торговые площадки, добавить какие-нибудь художественные элементы, развлечения для детей, установить киоск с прохладительными напитками и сценическую площадку.

«Данные предложения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории, поступившие от жителей города, одобрены общественной комиссией и направлены архитекторам для разработки концепции благоустройства площади перед Дворцом культуры с целью оформления заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году», – информирует администрация Мценска.

Указанный конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина с 2018 года. Мценск неоднократно участвовал и побеждал в нем в предыдущие годы. Так, по информации мэрии, благодаря победе в этом конкурсе в 2021 году благоустроено общественное пространство «Фетовский сквер», в 2024 году взяла старт реализация проекта благоустройства улице Ленина – «Мценская верста». В 2025 году планируется благоустройство набережной реки Зуша – «Набережная Лескова».

ИА «Орелград»