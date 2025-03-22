Орловчанка по суду восстановила право на пенсию

Она доказала, что имеет право на снижение пенсионного возраста.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Глазуновский районный суд Орловской области. Спор в нем шел о признании права на назначение пенсии со снижением пенсионного возраста. Иск подала местная жительница. В своем заявлении она просила суд об установлении факта постоянного проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Следующим шагом после признания такого факта и должно было стать признание права на назначение пенсии со снижением пенсионного возраста.

«Основанием для обращения послужил тот факт, что гражданке в назначении пении со снижением пенсионного возраста было отказано, – сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда. – Не засчитан период ее проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ввиду отсутствия сведений о ее регистрации в населенном пункте».

В спорный период времени истица, как выяснилось, была еще несовершеннолетней. В своем заявлении женщина указала, что в то время она постоянно проживала с родителями в населенном пункте, включенном в зону с «чернобыльским» статусом. Женщина объяснила, что тогда она обучалась в школе, а зарегистрировали ее по месту жительства только после получения ею паспорта. В тот период времени паспорт выдавали по достижению возраста 16 лет.

«Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к выводу о том, что гражданка действительно проживала на территории радиоактивного загрязнения, относящейся к зоне с льготным социально-экономическим статусом, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в спорный период, что дает ей право на снижение общеустановленного пенсионного возраста еще на 1 год», – сообщили в пресс-службе суда.

Исковые требования гражданки были удовлетворены в полном объеме. При вынесении решения суд, в числе прочего, сослался на статью 34 Закона РФ от 15 мая 1991 года №1244-01 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Нормы данного закона допускают снижение пенсионного возраста на три года. Впрочем, решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»