Во Мценске трех детей вернули биологическим родителям

Администрация города подготовила отчет о работе в сфере опеки и попечительства.

По данным отдела опеки и попечительства администрации города Мценска, в 2024 году в городе биологическим родителям были возвращены три несовершеннолетних ребенка. В целом за минувший год отделом опеки и попечительства выявлено 18 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, что на 33 процента больше, чем в 2023 году. Из них 12 детей устроены в семьи под опеку и попечительство, что на 71,4 процента больше чем, за аналогичный период предыдущего года.

По итогам 2024 года количество стоящих на учете в администрации Мценска детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 180 человек, из них 88 детей находятся в специализированных учреждениях, а 92 ребенка – под опекой и в приемных семьях. По сравнению с 2023 годом число детей, состоящих на учете, увеличилось на 11 процентов «за счет реорганизации учреждений для детей-сирот и объединению их по семейному типу». Дети кровных семей воссоединились, ходят в обычные школы, отмечено также в отчете.

Отдел опеки и попечительства администрации города Мценска входит в состав органов и учреждений системы профилактики. Кроме того, в городе работает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. По итогам 2024 года в этой комиссии на учете состояло 12 подростков и 58 семей, в которых воспитываются 119 детей, находящихся в социально опасном положении. Для сравнения, годом ранее на учете состояло 20 несовершеннолетних и 59 семей, в которых воспитывались 122 ребенка.

Также на территории города Мценска работает «социальный патруль», состав которого утвержден постановлением мэрии. За 2024 год этот патруль провел 24 рейда и 225 выездов. Также было проведено 318 выездов сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики. Выезжали они в семьи – «по сигналам и с целью плановой проверки условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семьях, находящихся в социально опасном положении».

ИА «Орелград»