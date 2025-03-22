Орловские больницы ожидает оптимизация?

22.3.2025 | 15:00 Медицина, Новости

Областные власти представили обновленную программу здравоохранения.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области». Она предусматривает снижение смертности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни и улучшение качества и доступности медицинской помощи. Судя по паспорту программы, медучреждения ожидает оптимизация. Сейчас здравоохранение Орловской области представлено 54 медицинскими организациями.
В регионе создана трехуровневая система оказания медицинской помощи, в состав которой входят ЦРБ, врачебные амбулатории, городские больницы и поликлиники. Однако время в Орловской области имеются населенные пункты, находящиеся вне зоны доступности для граждан первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, в паспорте программы отмечается недостаточный уровень качества первичной медико-санитарной помощи и ее доступности для населения. Большое внимание в программе отведено реорганизации медучреждений.
Из нее следует, например, что в рамках целевой модели, начиная с 2025 года, планируется присоединение Дмитровской ЦРБ к Кромской ЦРБ в качестве территориально обособленного объекта – это будет участковая больница с сохранением текущего перечня оказываемых медицинских услуг. В отношении Должанской ЦРБ рассматриваются меры по ее реорганизации до 2030 года. Планом предлагается изменить ее статус с центральной районной больницы на участковую больницу и присоединить ее в качестве территориально обособленного объекта к Ливенской ЦРБ.
Знаменская ЦРБ может понизить свой статус с центральной районной больницы до врачебной амбулатории, после чего ее могут присоединить к Плещеевской ЦРБ. Также врачебной амбулаторией может стать Корсаковская ЦРБ, которую до 2030 года хотят превратить в территориально обособленное подразделение Новодеревеньковской ЦРБ. Также до 2030 года предполагается реорганизация Новосильской центральной районной больницы во врачебную амбулаторию с последующим ее присоединением к Залегощенской ЦРБ. Подразделениями Нарышкиной больницы могут стать Сосковская и Шаблыкинская больницы, а Троснянская ЦРБ станет частью Кромской центральной районной больницы.

ИА «Орелград»


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