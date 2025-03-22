Свободную от коррупции территорию нашли под Орлом

Ни одного коррупционного нарушения не зафиксировали в Корсаковском районе.

Корсаковский районный Совет народных депутатов заслушал и принял к сведению отчет начальника пункта полиции «Корсаковский» МО МВД России «Новосильское» о результатах оперативно-служебной деятельности за 2024 год. Из него следует, что за минувший год в пункт полиции поступило 387 заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях. При этом за год было зарегистрировано всего 9 преступлений, или на 25 процентов меньше, чем годом ранее.

За 12 месяцев в Корсаковском районе не произошло ни одной квартирной кражи и ни одного угона автомобиля. Не было преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, и преступлений коррупционной направленности. В отчетном периоде не зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, особо тяжких преступлений и преступлений против личности.

В то же время за год было зарегистрировано два тяжких преступления. Сообщается, что одно преступление было совершено в общественном месте, два преступления совершили граждане, уже имевшие в прошлом судимости. Лишь одно из девяти зарегистрированных преступлений было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Преступлений против собственности зарегистрировано семь, что на 22,2 процента меньше, чем в 2023 году.

«Особую озабоченность вызывают дистанционные кражи и мошенничества с банковских счетов жителей района, – следует из отчета местной полиции. – Несмотря на профилактическую работу, проводимую сотрудниками полиции, население продолжает попадаться на уловки мошенников, предоставляя им сведения о своих банковских счетах, реквизиты банковских карт и т.д. В 2024 году было совершено семь таких преступлений, которые остаются нераскрытыми. Мы со своей стороны принимаем меры к раскрытию этих преступлений, но в силу дистанционности их совершения имеются определенные трудности».

ИА «Орелград»