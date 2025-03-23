Орловскую область адаптируют к изменениям климата

Правительство региона утвердило новую целевую программу.

Губернатор Андрей Клычков утвердил региональный план адаптации к изменениям климата, результаты оценки климатических рисков территорий и результаты ранжирования адаптационных мероприятий. Ответственным за реализацию плана назначен региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Сам план принят в целях реализации распоряжения правительства Российской Федерации от 11 марта 2023 года. Ресурсное обеспечение плана адаптации на период до 2027 года составляет 650,96 миллиона рублей, в том числе средства бюджетной системы Российской Федерации – 588,02 миллиона рублей, средства областного бюджета – 62,94 миллиона рублей.

По сути, план сводится к расходованию средств на страхование посевов. Как следует из документа, на территории Орловской области распространены климатические риски умеренно опасного уровня в соответствии с рекомендуемой градацией источников климатических рисков по интенсивности, распространенности, продолжительности и уровню опасности. Риски сводятся к двум основным явлениям: засуха и заморозки. Общее количество климатически уязвимых объектов, находящихся в ведении «субъекта адаптации», оценивается в 19 703 га.

Планом предусмотрено снижение уязвимости посевов сельскохозяйственных культур к воздействию климатических рисков. В частности, планируется организация страхования посевов сельскохозяйственных культур от риска гибели в связи с опасными явлениями природного характера. По итогам 2024 года общая площадь застрахованных земель составила 426,33 га, план на 2027 год – 205 га. Отметим, что это уже второй подобный документ.

Первый региональный план адаптации к изменениям климата губернатор Андрей Клычков утвердил в декабре 2022 года. Однако новым распоряжением глава региона признал предыдущий план утратившим силу. Впрочем, целью того документа было выполнение мероприятий первого этапа национального плана. А региональный план адаптации к изменениям климата разработан был разработан на период с 2023 по 2025 годы.

Он включал в себя 19 мероприятий, в том числе: анализ и прогноз техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, характерных для территории Орловской области, оснащение реагирующих подразделений современными аварийно-спасательными инструментами и техникой, адаптированных к условиям изменения климата, сбор сведений о потенциально опасных рисках и уязвимости предприятий промышленности в связи с изменением климата, увеличение площадей орошаемых земель, применение снегозадержания на полях в зимний период и др.

ИА «Орелград»