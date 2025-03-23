Орловца осудили за нападение на сотрудницу полиции

Мужчина стал фигурантом сразу двух уголовных дел.

Обвинительный приговор вынес Болховский районный суд Орловской области. Местный житель признан виновным сразу по двум уголовным делам, возбужденным в отношении него по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленные преступления средней тяжести против порядка управления). В сентябре 2024 года в полицию поступил тревожный звонок – местный житель заявил, что в его дом незаконно проник сосед. Он попросил о помощи.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, в составе которой присутствовала сотрудница полиции. На месте происшествия был составлен протокол, после чего некий мужчина, не имевший отношения к первоначальному конфликту, неожиданно подошел к служебному автомобилю полиции и стал бить ногами и руками по его крыше и дверям, дергать за ручки дверей, пытаясь их открыть. Сотрудница полиции была вынуждена просить по рации коллег о подкреплении.

Затем она вместе с другим сотрудником полиции вышли из служебного автомобиля, представились хулигану, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и попросили представиться его. Однако тот назвать свое имя отказался, «при этом безадресно выражался нецензурной бранью, чем совершал административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ, то есть мелкое хулиганство». Хулигану было предложено проехать в отдел полиции для дачи объяснений, от чего он отказался.

Более того, хулиган нанес два удара кулаком по левому плечу полицейского, затем резко схватил его за форменную куртку и потянул на себя, разорвав рукав. Полицейским удалось посадить его в служебный автомобиль, где он продолжил буянить. Он начал кричать, а затем умудрился дважды ногой ударить сотрудницу полиции, севшую за руль. Один удар пришелся ей по лицу, второй – в правое плечо. Подсудимый в судебном заседании вину в содеянном признал полностью и раскаялся.

По его версии, в ту ночь, а события развивались в пятом часу утра, он заметил, что к дому подъехал патрульный автомобиль. Он подошел к автомобилю, чтобы поинтересоваться, что произошло, а полицейские якобы отобрали у него телефон. Кроме того, обвиняемый заявил, что служебный автомобиль якобы не имел опознавательных знаков, и что он не знал, кто именно находится в одежде полицейских. Впрочем, в суде ему все объяснили. Кстати, суда он дожидался под домашним арестом, что было зачтено ему при назначении наказания. Хулиган получил наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей.

ИА «Орелград»