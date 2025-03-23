Во Мценске проверили кладбища

Информация о результатах проверки направлена в Мценскую межрайонную прокуратуру.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела анализ расходования бюджетных средств на содержание мест захоронения в городе, в том числе на их инвентаризацию. В ходе проверки были выявлены нарушения. Как следует из отчета КСП, объем работ по очистке от снега и посыпке проезда центральной части кладбища по улице Болховской и объем работ по вывозу отходов с того же кладбища были увеличены более, чем на 10 процентов. В то же время работы, предусмотренные муниципальным контрактом на пригородном кладбище в Аниканово, даже не выполнялись.

В ходе проверки были вскрыты и нарушения сроков оплаты. Так, по одному контракту чиновники задержали оплату выполненных работ на 5 дней, по другому – на 13 дней. «Таким образом, несвоевременное исполнение управлением ЖКХ обязательств могло повлечь за собой риск возникновения дополнительных расходов бюджета города Мценска», – считают аудиторы.

По представленным к проверке актам КСП установила, что работы по побелке бордюров, двух колонн входных ворот и места прощания на кладбище по улице Болховской, предусмотренные заключенным в 2023 году муниципальным контрактом, не выполнялись. При этом в сам контракт соответствующие изменения не вносились. «Таким образом, со стороны управления ЖКХ отсутствует должный контроль за ходом выполнения работ подрядчиками», – к такому выводу пришли аудиторы.

В ходе проверки работ по вывозу отходов с кладбища аудиторы вообще не сумели сравнить акты выполненных работ с техническим заданием, так как единицы измерения выполненных работ не совпадают. Также КСП выяснила, что работы по отсыпке щебнем проездов на новом участке кладбища по улице Болховской были выполнены подрядчиком в полном объеме, но заказчик просрочил оплату работ на 37 дней. Обратили внимание аудиторы и на тот факт, что подрядчики, порой, тоже запаздывали по срокам, но пени им не начислялись.

По итогам проверки представление направлено в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Мценска. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе города, в Мценскую межрайонную прокуратуру и в Мценский городской Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»