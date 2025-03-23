В Хотынце начали исправлять нарушения

Представление об устранении нарушений главе района выдала ранее КСП.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников выступил с докладом на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Он рассказал о результатах проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных администрации Хотынецкого района в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Михаил Верижников также сообщил, что по итогам контрольного мероприятия в адрес главы Хотынецкого района было внесено представление, содержащее требования об устранении выявленных нарушений. По словам докладчика, администрация Хотынецкого района уже приступила к устранению выявленных нарушений.

Напомним, что аудиторы проверяли выполнение работ по благоустройству Привокзальной площади и дворовой территории жилого дома № 24 по улице Сергея Поматилова в поселке Хотынец. Муниципальный контракт на общую сумму 3,7 миллиона рублей местные власти заключили с индивидуальным предпринимателем. Аудиторы выяснили, что отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района при закупке необоснованно применил проектно-сметный метод для определения начальной максимальной цены контракта, а проверка достоверности определения уточненных параметров сметной стоимости ремонта не проводилась.

В ходе проверки аудиторы провели выездное обследование и на месте оценили результаты ремонта. К моменту их визита на свежее отремонтированном асфальте во дворе дома № 24 по улице Сергея Поматилова уже образовались трещины и другие дефекты, общую стоимость которых КСП оценила в 99,7 тысячи рублей. В ходе проверки Привокзальной площади было установлено, что работы по мощению тротуарной плитки выполнены с нарушением правил проектирования, строительства и эксплуатации дорожных одежд.

Также в ходе проверки был установлен факт приемки заказчиком товара в отсутствии сертификата соответствия, то есть паспорта товара, который должен был предоставить подрядчик. КСП установила и факт приемки товаров на общую сумму 445,6 тысячи рублей, «качество, технические и функциональные характеристики которых не являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в контракте». А согласование замены товара без изменения его стоимости в смете привело к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 141,6 тысячи рублей.

ИА «Орелград»