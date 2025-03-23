Прокуратура потребовала защитить детсад от молний

Любопытный иск рассмотрел суд в Малоархангельске.

Малоархангельский районный суд рассмотрел исковое заявление прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком выступил муниципальный детский сад села Губкино. Прокурор просил обязать руководство детсада провести ремонтные работы по восстановлению системы молниезащиты. Как пояснили в пресс-службе районного суда, в основу иска положены результаты проверки исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности, охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности образовательных учреждений Малоархангельского района.

В ее рамках прокурорские работники и выявили нарушения в деятельности детского сада села Губкино Так, было установлено, что система молниезащиты здания находится в неисправном состоянии. По мнению надзорного органа, это ставит под угрозу жизнь и здоровье не только детей, но и работников образовательного учреждения, а также всех других граждан, посещающих образовательное учреждение.

Прокурор района просил обязать детский сад в течение семи месяцев со дня вступления решения в законную силу провести ремонтные работы по восстановлению системы молниезащиты с учетом требований государственных стандартов и норм. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, тем более что ответчик в судебном заседании их тоже признал.

«Также судом в адрес администрации Малоархангельского района и отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района вынесены частные определения в связи с установленным фактом бездействия по финансированию образовательного учреждения для поддержания устройства молниезащиты в исправном состоянии. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Малоархангельского районного суда.

ИА «Орелград»