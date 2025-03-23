Житель Ливен угнал собственный автомобиль

Мужчина пытался тем самым обмануть родных и полицию.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос о совершении преступления). Подробности происшествия и расследования раскрыла пресс-служба районного суда. Сообщается, что в январе 2025 года пожилой ливенец двигался на автомобиле по улице Железнодорожной в городе Ливны.

При выполнении поворота он случайно повредил свой автомобиль. Это его изрядно напугало. Как объяснили в суде, пожилой мужчина «испугался порицания со стороны родных». Чтобы избежать непростого разговора с ними, он придумал план. Сначала мужчина перегнал автомобиль на улицу Капитана Филиппова и припарковал его у обочины. Затем вернулся домой пешком и рассказал родным выдуманную историю о том, что машину у него якобы угнали. Вероятно, под их нажимом мужчина затем отправился в полицию, где написал заявление об угоне автомобиля.

Как и положено в подобных случаях, правоохранители предупредили его о возможной уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Заявление было зарегистрировано, после чего полиция приступила к проверке. В результате полицейские установили, что «потерпевший» сам припарковал автомобиль на улице Капитана Филиппова. Проследив за автомобилем по камерам видеонаблюдения, они поняли, что в реальности никакого угона не было.

В связи с этим на заявителя завели уголовное дело по статье 360 УК РФ, а сам он в судебном заседании свою вину признал полностью. Изучив представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным в совершении заведомо ложного доноса и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей. В пресс-службе суда уточнили, что при назначении наказания было учтено наличие обстоятельств, смягчающих наказание, – признание вины, раскаяние в совершении преступления и наличие хронических заболеваний. Отягчающих вину обстоятельств не установлено. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»