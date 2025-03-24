В Орловской области улучшат качество коммунальных услуг

Ощутить перемены на себе должны не менее 69 тысяч жителей региона.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области внесло изменения в государственную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания». Объем ее финансирования увеличен с 2,185 миллиарда рублей до 3,92 миллиарда рублей. Установлена и новая цель – улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг для 0,069 миллиона человек к 2029 году. В частности, предусмотрена модернизация систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Из паспорта обновленной программы следует, что жилищно-коммунальное хозяйство Орловской области представляет собой многоотраслевой хозяйственный комплекс, в котором сосредоточено около 30 процентов всех основных фондов региона. А уровень обеспеченности и доступности жилищно-коммунальных услуг «обуславливает степень социальной напряженности среди населения, оказывает непосредственное влияние на политическую стабильность не только на уровне региона, но и на уровне Российской Федерации».

Авторы документа признают, что проблема гарантированного, надежного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям в Орловской области является одной из острейших. И это заставляет власти искать новые пути улучшения работы ЖКХ. Многопрофильная производственная структура жилищно-коммунального комплекса Орловской области интегрирует около 12 видов деятельности, ведущими из которых являются жилищное хозяйство, электро- и теплоэнергетика, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод.

Однако коммунальный комплекс Орловской области характеризуется высоким уровнем износа инфраструктуры. Так, проведенная в регионе инвентаризация показала, что в системах водоснабжения и водоотведения действует около 27 насосных станций водопровода, 1596 водозаборных сооружений. Протяженность сетей водоснабжения составляет 5,5 тысячи километров. На территории Орловской области расположено 23 очистных сооружения, 117 канализационных насосных станций и 900 километров сетей водоотведения.

Согласно отчету об инвентаризации физический износ основных фондов составляет: очистных сооружений канализации – 81,56 процента, канализационных насосных станций – 65,83 процента, сетей водоотведения – 66,7 процента, сетей водоснабжения – 68,79 процента, объектов водозабора – 73,32 процента, станций водоподготовки – 49,72 процента, водоносных объектов – 60,67 процента.

Система теплоснабжения Орловской области состоит из 1,3 тысячи локальных систем теплоснабжения и 37 обслуживающих предприятий. Общая протяженность тепловых сетей составляет 500 километров в двухтрубном исчислении. Износ объектов в сфере теплоснабжения составляет 67,76 процента, в том числе сетей теплоснабжения – 73,7 процента. Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Более 40 процентов линейных объектов нуждается в обновлении, ежегодно около трех процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признается аварийными, при этом обновляется не более 12 процента.

«Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, а также причиной аварийности, что подтверждается данными системы мониторинга коммунальных аварий жилищно-коммунального хозяйства», – отмечено в паспорте программы.

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям Орловской области программой запланирована модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Кроме того, для предотвращения деградации систем инженерно-технического обеспечения планируется вывести ежегодный объем замены сетей до уровня не менее 5 процентов их общей протяженности.

ИА «Орелград»