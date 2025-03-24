Число орловских «наливаек» сократилось на 25%

Принятый облсоветом закон оказался эффективным.

Напомним, с 1 сентября минувшего года в нашем регионе торговлю алкоголем в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, запретили с 21:00 до 10:00. В этот же период соответствующие напитки не отпускаются и в магазинах.

Как стало известно на сегодняшнем еженедельном заседании у губернатора, закон оказался эффективным. На данный момент общее число «наливаек» сократилось на 25%. Они либо закрылись, либо перешли на другую деятельность, не связанную с общественным питанием.

Сейчас в официальном перечне осталось 152 «наливайки». Заведения располагаются в Орле, Орловском муниципальном округе и Ливнах.

В свою очередь, по данным полиции сократилось и количество жалоб, поступающих от граждан на такие заведения общепита.

Тем не менее, на заседании отметили, что нарушения установленного режима торговли алкогольными напитками всё же продолжают фиксироваться. Наиболее эффективным способом борьбы с ними остаются проверочные закупки, которые осуществляются совместными усилиями активных граждан и сотрудников МВД.

Так, в текущем году за соответствующие нарушения составили три протокола на ИП и 13 непосредственно на продавцов. В первом случае штраф составляет от 20 до 40 тысяч рублей, во втором — от полутора до двух.

ИА «Орелград»