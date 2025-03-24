Дачные маршруты заработают на Орловщине с 12 апреля

Это на неделю раньше обычного.

В регионе будут действовать 14 дачных автобусных маршрутов. В основном, за них отвечает областное учреждение «Организатор перевозок». Три маршрута организует мэрия Орла, ещё один — мэрия Ливен.

При этом орловцев ожидают нововведения. В частности, пять маршрутов теперь будут отправляться не от Комсомольской площади, а от автовокзала.

Это маршруты

«Орёл — Химмашевские дачи»,

«Орёл — Дачный массив «Андриабуж»»,

«Орёл — Кузнецовские дачи»,

«Орёл — Дачный массив «Кораблики»»,

«Орёл — Нарышкинские дачи».

Стоимость проезда на них останется прежней.

ИА «Орелград»