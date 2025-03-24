Дачные маршруты заработают на Орловщине с 12 апреля

24.3.2025 | 10:36 Новости, Транспорт

Это на неделю раньше обычного.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В регионе будут действовать 14 дачных автобусных маршрутов. В основном, за них отвечает областное учреждение «Организатор перевозок». Три маршрута организует мэрия Орла, ещё один — мэрия Ливен.

При этом орловцев ожидают нововведения. В частности, пять маршрутов теперь будут отправляться не от Комсомольской площади, а от автовокзала.

Это маршруты

  • «Орёл — Химмашевские дачи»,
  • «Орёл — Дачный массив «Андриабуж»»,
  • «Орёл — Кузнецовские дачи»,
  • «Орёл — Дачный массив «Кораблики»»,
  • «Орёл — Нарышкинские дачи».

Стоимость проезда на них останется прежней.

Фото: Портал Орловской области
Фото: Портал Орловской области

ИА «Орелград»


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