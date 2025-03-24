Дачные маршруты заработают на Орловщине с 12 апреля

Это на неделю раньше обычного.
В регионе будут действовать 14 дачных автобусных маршрутов. В основном, за них отвечает областное учреждение «Организатор перевозок». Три маршрута организует мэрия Орла, ещё один — мэрия Ливен.
При этом орловцев ожидают нововведения. В частности, пять маршрутов теперь будут отправляться не от Комсомольской площади, а от автовокзала.
Это маршруты
- «Орёл — Химмашевские дачи»,
- «Орёл — Дачный массив «Андриабуж»»,
- «Орёл — Кузнецовские дачи»,
- «Орёл — Дачный массив «Кораблики»»,
- «Орёл — Нарышкинские дачи».
Стоимость проезда на них останется прежней.
ИА «Орелград»