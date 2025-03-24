Прокуратура защитила сестру погибшего участника СВО

Жительнице Северного района Орла отказали в предоставлении региональной выплаты.

Сложность заключалась в том, что погибший мужчина являлся гражданином иностранного государства. Он имел вид на жительство в России. Однако в феврале 2024-го года действие этого документа истекло, а спустя месяц боец погиб на СВО.

Сестре погибшего военнослужащего получила федеральную единовременную выплату, но не смогла получить региональную. Орловские чиновники посчитали, что факт проживания погибшего бойца в нашем регионе не является доказанным.

В свою очередь, прокуратура посчитала это нарушением и обратилась в суд. Иск предъявили региональному департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, а также областному центру соцзащиты. Суд удовлетворил эти требования.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»