Резиденты ТОР «Мценск» заработали 17 миллиардов рублей

Объем выручки всего за один год увеличился почти в 1,5 раза.

По итогам 2024 года выручка резидентов территории опережающего развития «Мценск» составила 17 миллиардов рублей. Для сравнения, годом ранее она составляла 11,6 миллиарда рублей, т есть объем совокупной выручки всего за один год увеличился почти в 1,5 раза. В бюджет Мценска резиденты перечислили 15,6 процента от всех собственных налоговых поступлений города. Средний уровень заработной платы работников предприятий – резидентов за 2024 год сложился в диапазоне от 63 до 129 тысячи рублей. Такие данные в своем годовом отчете привел глава города Мценска Николай Кочетаев.

«Безусловно, наличие у муниципального образования статуса территории опережающего развития «Мценск» – это решающий импульс для развития города, – считает градоначальник. – В настоящее время на территории города реализуется 11 инвестиционных проектов. С начала создания ТОР по 2024 год в экономику города резидентами ТОР привлечено более 8,7 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций, создано 3062 новых рабочих места».

Глава города также отметил, что ключевой отраслью местной экономики является промышленное производство, которое в основном представлено обрабатывающими производствами – их доля в общем объеме промышленного производства составляет 96,5 процента. Ведущие позиции принадлежат таким отраслевым направлениям как металлургия, производство пищевых продуктов и машиностроение. На крупных предприятиях обрабатывающих производств занято порядка 4,2 тысячи человек, или 41,3 процента от общей численности работников города.

В целом крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств объем производства продукции за 2024 год составил 25,8 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше уровня 2023 года. Положительную динамику власти города связывают с увеличением объемов производства металлургической продукции – в 1,8 раза к уровню 2023 года, автотранспортных средств – в 2,1 раза к уровню 2023 года, и пищевых продуктов – на 33,7 процента больше, чем в 2023 году.

«В июне 2024 года после длительного простоя запустил производство производитель высококачественных сварочных материалов АО «Межгосметиз-Мценск», – отметил Николай Кочетаев. – Градообразующая организация моногорода Мценска представлена двумя крупнейшими предприятиями: Мценский литейный завод и Мценский завод коммунального машиностроения».

ИА «Орелград»