Клычков заявил, что на Орловщине нет беременных школьниц

Новость о новой орловской выплате вызвала международный интерес.

Губернатор Андрей Клычков прокомментировал ажиотаж вокруг поправок в областной закон о выплатах для беременных женщин. Согласно последним дополнениям, единовременную поддержку в 100 тысяч рублей могут получать ученицы школ и студентки сузов, которые встали на соответствующий учёт (в текущем году).

Новость вызвала бурную и неоднозначную реакцию не только в русскоязычном, но и в зарубежном информационном пространстве. В связи с этим Клычков опубликовал специальный комментарий в своих соцсетях.

Губернатор напомнил, что эта инициатива — не региональная, а федеральная. Она исходит от Министерства труда России. «Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», – пояснил Клычков.

Также он указал, что «молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения». Задача поправок — помочь снизить число абортов и сохранить жизнь детей и здоровье матерей.

«Прошу учесть, что в настоящее время у нас в регионе нет подпадающих под эту категорию девушек», – отметил губернатор.

ИА «Орелград»