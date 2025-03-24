На Орловщине прошли антитеррористические учения

Мероприятие провели в Ливнах.

Об этом рассказали в Оперативном штабе в Орловской области.

Участники учений отработали сценарий, по которому условные террористы попытались провести диверсию на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры, а затем напали на пост Госавтоинспекции.

Руководитель штаба, начальник Управления ФСБ по Орловской области Вячеслав Князьков, принял решение о проведении контртеррористической операции. Она завершилась успешно. Силовики нейтрализовали двоих диверсантов.

В ходе учений различные ведомства отработали порядок взаимодействия друг с другом, а также этапы приведения в готовность сил и средств регионального оперативного штаба и алгоритмы информирования населения.

ИА «Орелград»