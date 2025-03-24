Орловские бизнесмены злоупотребили пестицидами

Они использовали сомнительные вещества, а также превысили дозировку.

Нарушения, допущенные на территории Болховского района, выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Специалисты зафиксировали их при мониторинге системы «Сатурн», которая отслеживает применение таких веществ.

В частности, ООО «Плюс», а также ИП Главы КФХ Филиппов А. Н. и Анохин И. В. П рименяли пестициды, не зарегистрированные для использования на посевах пшеницы, овса и рапса. В свою очередь, ООО «Бориловское КХ» и ИП Анненков В. М., обрабатывая пестицидами озимую пшеницу (ещё в минувшем году), превысили допустимые дозировки. Всё это является нарушением федерального законодательства.

Ведомство объявило сельхозтоваропроизводителям предостережения.

ИА «Орелград»