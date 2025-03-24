На Орловщине началась посевная

24.3.2025 | 12:20 Новости, Экономика

В этом году она стартовала раньше обычного.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

К работам приступили в Малоархангельском районе. ООО «Орёлагроинвест» засеяло 580 гектаров яровой пшеницей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Ранее сообщалось, что в текущем году общая площадь посевов в Орловской области вырастет до одного миллиона 339 тысяч гектаров. Из них яровой пшеницей планируется засеять 126 тысяч гектаров.

Напомним, в 2024-м году посевная началась только 5 апреля. Осенью аграрии собрали около трёх с половиной миллионов тонн зерна.

ИА «Орелград»


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