Орловчанку осудили за фиктивную регистрацию троих граждан

Жительнице Орловской области придётся заплатить штраф.
Дело рассматривал Кромской районный суд. В преступлении подозревалась местная жительница.
Установлено, что орловчанка обратилась в соответствующие органы с документами, которые заверяли прибытие трёх человек в её дом. Фактически этого не происходило. У женщины не было намерения предоставлять свою жилплощадь посторонним.
Уточняется, что в данном случае речь идёт не об иностранцах, а о гражданах нашей страны. Тем не менее, за нарушение пришлось отвечать перед законом.
В итоге суд оштрафовал женщину на 60 тысяч рублей.
ИА «Орелград»