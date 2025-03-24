Орловчанку осудили за фиктивную регистрацию троих граждан

Жительнице Орловской области придётся заплатить штраф.

Дело рассматривал Кромской районный суд. В преступлении подозревалась местная жительница.

Установлено, что орловчанка обратилась в соответствующие органы с документами, которые заверяли прибытие трёх человек в её дом. Фактически этого не происходило. У женщины не было намерения предоставлять свою жилплощадь посторонним.

Уточняется, что в данном случае речь идёт не об иностранцах, а о гражданах нашей страны. Тем не менее, за нарушение пришлось отвечать перед законом.

В итоге суд оштрафовал женщину на 60 тысяч рублей.

ИА «Орелград»