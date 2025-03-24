В Орле сотрудник детсада пострадал на производстве

24.3.2025 | 16:07 Новости, Происшествия

Известно, что он получил термические ожоги.

Детский сад №8 города Орла. Фото: Google.com/maps

ЧП произошло ещё 5 февраля текущего года.

Местом действия стал садик №8 города Орла. Он располагается на улице Высокой, 10 (рядом с железнодорожным вокзалом).

Известно, что сотрудник учреждения получил травмы «в результате термических ожогов». Как установила орловская Государственная инспекция труда, одной из причин ЧП стала «неудовлетворительная организация работ».

В итоге несчастный случай квалифицировали как связанный с производством. Видимо, это значит, что история получит продолжение.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования