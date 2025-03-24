В Орле сотрудник детсада пострадал на производстве

Известно, что он получил термические ожоги.

ЧП произошло ещё 5 февраля текущего года.

Местом действия стал садик №8 города Орла. Он располагается на улице Высокой, 10 (рядом с железнодорожным вокзалом).

Известно, что сотрудник учреждения получил травмы «в результате термических ожогов». Как установила орловская Государственная инспекция труда, одной из причин ЧП стала «неудовлетворительная организация работ».

В итоге несчастный случай квалифицировали как связанный с производством. Видимо, это значит, что история получит продолжение.

ИА «Орелград»