Не все орловские дороги приведут в порядок

Целевые показатели установили областные власти на несколько лет вперед.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие транспортной системы», увеличив объем ее финансирования программы с 40,09 миллиарда рублей до 52,542 миллиарда рублей. Действие программы увеличено до 2030 года, а в ее структуру включены новые региональные проекты: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Развитие опорной сети аэродромов».

В их рамках установлены целевые показатели, которое планируется достичь к 2030 году. Так, одной из целей является приведение в нормативное состояние 60 процентов автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 71,8 процента автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Кроме того, уже к 2027 году должна быть внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.

Другими целями обновленной программы являются снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий то есть аварийно-опасных участков, на дорожной сети Орловской области и проведение 2-го этапа реконструкции объектов аэропортового комплекса Орел «Южный», работы по которому рассчитаны на период 2025-2030 годов. По данным правительства, за период реализации указанной государственной программы с 2019 по 2024 годы были достигнуты следующие целевые показатели: доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, – 86,52 процента, доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 52,32 процента».

Сообщается, что в предыдущие пять дет в регионе был обеспечен ежегодный ремонт не менее чем 65 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов. Обеспечен прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения – за счет строительства и реконструкции автодорог протяженностью 81 километр. В рамках программы было приобретено 70 автобусов.

ИА «Орелград»