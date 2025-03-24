УМВД оказало орловцам тысячи услуг

Многие услуги оказывались при помощи электронных сервисов.

По данным УМВД России по Орловской области, за два месяца 2025 года в рамках предоставления государственных услуг Управлением по вопросам миграции было обработано 32 417 обращений в сфере миграции, в том числе через портал госуслуг (ЕПГУ) – 5616, через МФЦ – 13 127. Подразделениями Госавтоинспекции за то же время было произведено 8531 регистрационное действие, в том числе через ЕПГУ – 3164, и оказано 3262 услуги по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 703, через МФЦ – 755).

«В Информационный центр УМВД поступило 5500 заявлений о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости (через ЕПГУ – 4 232, через МФЦ – 1 239), выдано заявителям – 4 472 справки, – следует из информации ведомства. – Управлением по контролю за оборотом наркотиков выдано 20 заключений на 49 лиц об отсутствии у работников непогашенной судимости. На «телефон доверия» УМВД (41-38-56) принято 429 сообщений жителей Орла и области, на официальный сайт УМВД поступило 480 обращений. По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования».

Тем временем начальник областного управления информационных технологий Вадим Волков представил депутатам Орловского облсовета отчет о деятельности в сфере информатизации и развития информационно-телекоммуникационных технологий, связи, информационной безопасности в 2024 году. В частности, рассказал об итогах реализации государственной программы «Развитие информационного общества на территории Орловской области».

«Сегодня на платформе обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг функционирует 1501 личный кабинет органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований региона и подведомственных им организаций, – сообщила пресс-служба облсовета со ссылкой на доклад. – В 2024 году через эту платформу жители Орловской области направили 21 247 обращений и сообщений — это на 70 процентов больше, чем в 2023 году».

Кроме того, в минувшем году для получения различных государственных и муниципальных услуг в электронном виде сервисами ЕПГУ воспользовались 362 908 человек, или 62 процента населения, имеющих подтвержденную учетную запись. По словам Вадима Волкова, по итогам минувшего года уровень удовлетворенности орловцев качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ составил 90 процентов.

ИА «Орелград»