Стало понятно, почему на Орловщине исчезла очередь в детсад

Одной из основных причин стала демографическая яма.

Заместитель руководителя департамента образования Орловской области Владимир Агибалов выступил с докладом на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. В числе прочего он депутатам о демографических проблемах в регионе. Особенно ощутимо «демографическая яма» отразилась на численности дошкольников, отмечает пресс-служба регионального парламента. За последнее время количество воспитанников детских садов региона, по словам Владимира Агибалова, снизилось на 10 тысяч человек.

«Заместитель профильного департамента добавил, что такое явление как «очередь в детский сад» на сегодняшний день в регионе отсутствует, – информирует пресс-служба облсовета. – Вместе с тем выступающий напомнил о ранее действующей положительной практике, которая предполагала объединение детских садов с начальной школой. Такая организационная форма в частности позволяла создавать группы продленного дня для учеников начальной школы».

По состоянию на начало 2025 года в Орловской области услугами дошкольного образования было охвачено 25 196 детей, в том числе 4058 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и 21 138 детей – в возрасте от 3 лет и старше. То есть, в регионе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастных категорий. Кроме того, на начало года в области насчитывалось 6818 свободных мест, в том числе 1911 свободных мест в детсадах города Орла.

Позитивную тенденцию отмечал в своем итоговом докладе и детский омбудсмен Константин Домогатский. По его данным, общая численность детей, поставленных на учет для предоставления мест в дошкольных образовательных организациях Орловской области (с желаемой датой зачисления 2025 год и последующие года), составило 4498 человек, в том числе 4203 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и 295 детей от 3 лет и старше.

«Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, расположенные на территории Орловской области, подключены к региональной государственной информационной системе доступности дошкольного образования, которая является сегментом государственной информационной системе образовательных услуг «Виртуальная школа», – отметил также правозащитник. – В системе доступны такие услуги, как прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. Доступность дошкольного образования обеспечивает возможность женщинам совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями».

ИА «Орелград»