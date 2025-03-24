Орловца наказали за ночное катание на скутере

Мужчина оспорил наказание в суде, но проиграл.

Ливенский районный суд рассмотрел жалобу местного жителя на вынесенное ему ранее мировым судом наказание. Дело в том, что постановлением мирового судьи он был оштрафован на 30 000 рублей и лишен права управления транспортными средствами на срок 1 года 6 месяцев. Такое наказание он получил за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Как пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, в сентябре 2024 года житель Ливенского района находился в Орле и привлек внимание сотрудников полиции. В ночное время он ехал на скутере по улице Элеваторной, причем на скутере не было регистрационных знаков. «Водитель скутера демонстрировал поведение, не соответствующее обстановке, – добавили в пресс-службе суда. – Сотрудник полиции потребовал водителя остановить транспортное средство, но требование было проигнорировано».

Полицейскому каким-то образом удалось принудительно остановить скутер. Инспектор по внешним признакам заподозрил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что тот ответил категорическим отказом. В подобном случае закон фактически приравнивает отказника к пьяному водителю. Вот и в этом случае на мужчину составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Материалы административного дела затем поступили в мировой суд для рассмотрения. Мировой судья пришел к выводу, что фигурант виновен в инкриминируемом ему деянии и вынес постановление о штрафе и лишении права. Однако мужчина не согласился с такой трактовкой его действий и обжаловал постановление мирового суда в апелляционном порядке. По версии виновника, «сотрудник полиции не мог установить у него признаки алкогольного опьянения, так как он управлял скутером в шлеме».

«Ливенский районный суд, рассмотрев жалобу, пришел к выводу о том, что доказательства по делу подтверждают виновность местного жителя, а доводы его жалобы являются несостоятельными и направленными на то, чтобы избежать административной ответственности, поэтому оставил жалобу без удовлетворения, а постановление мирового судьи без изменения. Решение Ливенского районного суда вступило в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции», – подытожила пресс-служба райсуда.

ИА «Орелград»