Орловская безработица оказалась ниже среднероссийской

Состояние на региональном рынке труда обсудили депутаты облсовета.

Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета обсудили проблемы безработицы и занятость. С докладом по данному вопросу перед ними выступил начальник областного управления труда и занятости Александр Сотников. Он сообщил, что по состоянию на 1 января 2025 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, составила всего 1000 человек. Для сравнения: на 1 января 2024 года этот показатель составлял 1,3 тысячи человек.

«Также по данным Федеральной службы по труду и занятости на 31 декабря 2024 года уровень регистрируемой безработицы в целом по стране составил 0,4 процента, в среднем по ЦФО — 0,2 процента, – передает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов. – Уровень безработицы в Орловской области оказался ниже среднероссийского и составил 0,3 процента».

В прошлом году численность официально зарегистрированных безработных в Орловской области снижалась месяц от месяца. Пик пришелся на февраль 2024 года, когда количество орловцев, не занятых трудовой деятельностью, оценивалось в 1520 человек, из них официально в качестве безработных было зарегистрировано 1278 человек. Всего три раза в прошлом году численность безработных граждан немного прирастала по отношению к предыдущему месяцу. Стоит отметить, что она начала расти в ноябре, тенденция продолжилась в декабре 2024 года.

Так, в ноябре 2024 года численность орловских безработных выросла на 4,5 процента по отношению к октябрю 2024 года, в декабре она увеличилась еще на 6,5 процента. Однако в январе ситуация изменилась и по отношению к декабрю количество безработных сократилось на 4,2 процента. К началу февраля января 2025 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,2 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из которых 1000 человек имели статус безработного, в том числе 900 человек получали пособие по безработице.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на начало февраля составил 0,3 процента. По данным Орелстата, в январе 2025 года статус безработного в регионе получили 176 человек, или на 26,1 процента меньше, чем в январе 2024 года. Трудоустроено за месяц 102 человека, что на 4,7 процента меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. В январе 2025 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 9 человек.

ИА «Орелград»