СМИ сообщили о задержании депутата облсовета Тушкова

24.3.2025 | 11:55 Важное, Новости

Согласно этой информации, орловский народный избранник подозревается во взяточничестве.

Фото: Пресс-служба Орловского облсовета

«Депутата подозревают в даче взятки сотруднику силовых органов», сообщает портал «Орловские новости».

Уголовное дело возбуждено по соответствующей 291-й статье УК. Она предполагает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас Сергей Тушков находится под домашним арестом. Такую меру пресечения избрал суд.

Тушкову 49 лет. Он был избран в облсовет в 2021-м году. Там он представляет партию «Справедливая Россия».

Также он входит в состав комитета облсовета по экономике.

ИА «Орелград»


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