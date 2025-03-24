СМИ сообщили о задержании депутата облсовета Тушкова

Согласно этой информации, орловский народный избранник подозревается во взяточничестве.

«Депутата подозревают в даче взятки сотруднику силовых органов», сообщает портал «Орловские новости».

Уголовное дело возбуждено по соответствующей 291-й статье УК. Она предполагает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас Сергей Тушков находится под домашним арестом. Такую меру пресечения избрал суд.

Тушкову 49 лет. Он был избран в облсовет в 2021-м году. Там он представляет партию «Справедливая Россия».

Также он входит в состав комитета облсовета по экономике.

ИА «Орелград»