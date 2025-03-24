Для орловских перевозчиков ввели экологические требования

Новые правила будут действовать до 2031 года.

Губернатор Андрей Клычков установил требования к экологическим характеристикам транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок в границах Орловской области. Согласно документу, указанные транспортные средства должны соответствовать 0-6 экологическим классам выпускаемых в обращение и находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации транспортных средств категории М. Здесь областные власти ориентируются также на технический регламент Таможенного союза, регулирующий правила безопасности колесных транспортных средств.

«Настоящие требования обязательны для всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, а также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и действуют на всей территории Орловской области», – говорится в постановлении губернатора. Надзор в данной сфере будут вести сотрудники обладминистрации, наделенные полномочиями на осуществление регионального государственного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

Постановление губернатора вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Впрочем, стоит отметить, что больших перемен для перевозчиков не предвидится. Экологический класс автомобиля определяется соответствием стандарту по выбросу вредных веществ в выхлопных газах. Он также связан с использованием определенных автомобильных бензинов и дизельного топлива. В России существует семь – от 0 до 6 – экологических классов, пронумерованных в последовательности их вступления в силу. С каждым последующим классом предельно допустимое количество вредных выбросов уменьшается.

В постановлении губернатора говорится о возможности использования транспорта 0-6 экологических классов, то есть, по сути разрешено использовать весь транспорт. По умолчанию класс определяется маркой автомобиля, годом и страной выпуска, но также зависит от используемого топлива и наличия фильтрующих систем в конструкции.

Шестой класс появился относительно недавно. В декабре 2019 года вступили в силу изменения в технический регламент ЕАЭС, согласно которым для грузовых и пассажирских автомобилей и был введен 6-й экологический класс (Евро-6). По данным профильных изданий, в России сейчас наиболее распространены Евро-3, Евро-4 и Евро-5. А класс Евро-6 принят в Евросоюзе, по пути которого пошла и Россия.

ИА «Орелград»