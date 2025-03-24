Орловские полицейские «переиграли» грабителей

Злоумышленники проникли в дом, но нарвались на засаду.

Любопытную операцию осуществили сотрудники уголовного розыска из Управления МВД по Орловской области.

Полицейские заранее узнали, что трое злоумышленников планируют нападение на жительницу Орловского муниципального округа. Они решили устроить засаду.

Злоумышленники проникли в дом, «отжав» пластиковую дверь. Они были в масках. Незваные гости связали хозяйку и начали требовать деньги.

В этот момент полицейские ворвались в помещение и задержали злоумышленников. Известно, что полиции оказала поддержку Росгвардия.

Отдел МВД по Орловскому муниципальному округу возбудил уголовное дело по статье «разбой». Сейчас нападавшие находятся под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что грабители — это «двое жителей Залегощенского района 1988 г.р. и 1999 г.р. и орловец 1989 г.р.».

ИА «Орелград»