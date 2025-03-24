Смуглянка и «Молдованка» переехали из «Орловского полесья»

Правда, недалеко — в зоовольерный комплекс.

Речь идёт о двух самках зубра, которые носят соответствующие имена. Они перестали быть частью свободноживущей популяции этих животных в национальном парке «Орловское полесье» и переехали в зоовольерный комплекс. Напомним, что «Полесье» является федеральным учреждением, а зоопарком управляет Дирекция особо охраняемых природных территорий Орловской области.

Переезд произошёл в рамках программы по расселению зубра, которая реализуется с 2014 года. В соцсетях национального парка это называют «беспрецедентным событием» и «уникальным актом сотрудничества федеральных и региональных структур». Так как ранее обмен животными, занесёнными в Красную книгу (к ним относятся и зубры), происходил только между различными федеральными особо охраняемыми природными территориями.

Ранее в зоовольерном комплексе «поселился» зубр Мукап.

Двум новым жилицам зоопарка дали клички Смуглянка и «Молдованка». (В соцсетях парка имя второго животного написано именно через букву «о», причём дважды, хотя согласно нормам и правилам русского языка жительница Молдавии называется «молдаванкой».)

ИА «Орелград»