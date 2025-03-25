Билеты на матчи ФК «Орёл» подорожают

Продажи начинаются сегодня.

Об этом говорили на специальной пресс-конференции, приуроченной к началу нового футбольного сезона. В ней участвовали игроки и тренеры «Орла», профильные чиновники, а также болельщики команды.

Как сообщает «Орёлтаймс», билеты на домашние игры ФК «Орёл» подорожают, но выборочно. Так, билет в средние секторы Западной сезоны вырастет в цене до 300 рублей. Абонемент на те же места — до 3500 рублей.

Стоимость остальных билетов останется прежней: проход на другие секторы Западной трибуны — 200 рублей (абонемент — 2500 рублей), на Северную и Южную трибуны — 100 рублей (абонемент — 1000 рублей).

Ещё одним изменением является то, что вход на Западную трибуну для всех зрителей в возрасте от трёх лет станет платным. Цена вопроса будет равна 50 рублям. Северная и Южная трибуны по-прежнему будут принимать несовершеннолетних бесплатно.

При этом директор клуба Никита Фурсин отметил, что деньги, вырученные «Орлом» от продажи билетов, пойдут именно на организацию домашних матчей.

Продажи стартуют сегодня. А первый матч нового сезона состоится 29 марта. Впрочем, он будет не домашним, а выездным – «Орёл» сыграет с «Рязанью» на её поле (в рамках LEON – Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги).

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ИА «Орелград»