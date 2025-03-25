В Орле подросток украл вейпы из ТЦ

Однако его оперативно задержали сотрудники Росгвардии.

Известно, что кража произошла на Кромском шоссе, очевидно, в Торговом центре «Гринн».

Подозреваемый — парень 2008-го года рождения. По предварительным данным, он пытался незаметно вынести из одного из магазинов вейпы. Подросток спрятал их в рюкзак, но работник торгового павильона заметил его манипуляции. После этого в Росгвардию поступил сигнал тревоги.

На выходе из магазина несовершеннолетнего задержали росгвардейцы. Затем подозреваемого передали полицейским.

Общая стоимость похищенного составила около 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»