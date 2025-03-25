В Орловской области сократилось число наркозависимых

Таковы официальные данные.

За последние пять лет таких орловцев стало меньше на 10,4%. Об этом «Вести-Орёл» рассказали в Областном наркологическом диспансере.

В целом, Орловщину нельзя отнести к регионам, где эта проблема стоит остро. В нашей области уровень распространения наркомании составляет 107 случаев на каждые 100 тысяч населения. При этом средний показатель по ЦФО – 163 случая

На конец минувшего года под диспансерным наблюдением находились 637 орловцев с соответствующими проблемами. Для сравнения, в 2020-м число орловских «официальных наркоманов» составляло 711 человек.

Специалисты отмечают, что, как правило, большая часть наркопотребителей – это молодые люди (в возрасте от 18 до 39 лет).

ИА «Орелград»