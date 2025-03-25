В Орле обещали снести полсотни гаражей

Металлические конструкции находятся в кадастровом квартале 57:25:0031019.

50 незаконно установленных гаражей обнаружили у дома №48Б на улице Ливенской. Схема размещения опубликована на сайте администрации Орла. На гаражах повесили объявления о необходимости демонтажа до 23 марта. Если конструкции не уберут собственники, то освобождением территории займется администрация. Обычно для работ находят подрядчика. Расходы потом взыскивают с собственников, если такие заявят о себе, желая вернуть имущество.

ИА “Орелград”