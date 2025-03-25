В Орле обещали снести полсотни гаражей

25.3.2025 | 8:56 ЖКХ, Новости

Металлические конструкции находятся в кадастровом квартале 57:25:0031019.

50 незаконно установленных гаражей обнаружили у дома №48Б на улице Ливенской. Схема размещения опубликована на сайте администрации Орла. На гаражах повесили объявления о необходимости  демонтажа до 23 марта. Если конструкции не уберут собственники, то освобождением территории займется администрация. Обычно для работ находят подрядчика. Расходы потом взыскивают с собственников, если такие заявят о себе, желая вернуть имущество.

ИА “Орелград”


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