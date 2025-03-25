На Орловщине выросла заболеваемость детей туберкулёзом

Показатель увеличился в минувшем году.

Рост зафиксирован по итогам 2024-го года. Ранее показатель составлял три ребёнка на каждые 100 тысяч человек населения области. Теперь это более четырёх случаев на то же число людей.

«Дети по-прежнему заражаются палочкой Коха. Заболевание у них мы выявляем ежегодно», – рассказала «Вести-Орёл» заместитель главного врача Орловского противотуберкулёзного диспансера Юлия Киселёва.

В то же время общая заболеваемость туберкулёзом на Орловщине продолжает снижаться. По данным минувшего года, на каждые 100 тысяч населения приходится по 15 случаев. Таким образом, можно предположить, что в регионе заболевают примерно по 100 человек в год.

При этом смертность от этой болезни на Орловщине — в четыре раза средней по стране.

ИА «Орелград»