На Орловщине выросла заболеваемость детей туберкулёзом

25.3.2025 | 16:45 Медицина, Новости

Показатель увеличился в минувшем году.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Рост зафиксирован по итогам 2024-го года. Ранее показатель составлял три ребёнка на каждые 100 тысяч человек населения области. Теперь это более четырёх случаев на то же число людей.

«Дети по-прежнему заражаются палочкой Коха. Заболевание у них мы выявляем ежегодно», – рассказала «Вести-Орёл» заместитель главного врача Орловского противотуберкулёзного диспансера Юлия Киселёва.

В то же время общая заболеваемость туберкулёзом на Орловщине продолжает снижаться. По данным минувшего года, на каждые 100 тысяч населения приходится по 15 случаев. Таким образом, можно предположить, что в регионе заболевают примерно по 100 человек в год.

При этом смертность от этой болезни на Орловщине — в четыре раза средней по стране.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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