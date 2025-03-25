На станцию Орёл поступил новый грузовой кран

Это увеличит эффективность погрузочных и разгрузочных работ.

Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, к которой относятся и соответствующие структуры нашего региона.

Кран поступил в Орёл в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Его грузоподъёмность составляет 25 тонн. В среднем за одни сутки с его помощью можно обслужить около пяти вагонов.

Новый кран позволит сократить время, уделяемое таким работам. Благодаря этой технике (и другим обновлениям) орловские железнодорожники собираются выйти на показатель в 20 тысяч тонн перерабатываемых грузов за год. К настоящему моменту переработано уже 25% от этого плана. При этом количество отправителей грузов выросло с пяти до семи.

До этого здесь был только один такой кран. При необходимости новую технику будут использовать и на других станциях нашего региона.

Также в МЖД напомнили, что в минувшем году на станции Орёл сделали капитальный ремонт грузовой платформы.

ИА «Орелград»