На станцию Орёл поступил новый грузовой кран

25.3.2025 | 16:35 Новости, Экономика

Это увеличит эффективность погрузочных и разгрузочных работ.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, к которой относятся и соответствующие структуры нашего региона.

Кран поступил в Орёл в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Его грузоподъёмность составляет 25 тонн. В среднем за одни сутки с его помощью можно обслужить около пяти вагонов.

Новый кран позволит сократить время, уделяемое таким работам. Благодаря этой технике (и другим обновлениям) орловские железнодорожники собираются выйти на показатель в 20 тысяч тонн перерабатываемых грузов за год. К настоящему моменту переработано уже 25% от этого плана. При этом количество отправителей грузов выросло с пяти до семи.

До этого здесь был только один такой кран. При необходимости новую технику будут использовать и на других станциях нашего региона.

Также в МЖД напомнили, что в минувшем году на станции Орёл сделали капитальный ремонт грузовой платформы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования