В Орле пройдёт Великопостный благотворительный вечер

Мероприятие состоится 4 апреля.

Концерты с благотворительными сборами проводили в дни Великого поста в дореволюционной России, а также впоследствии за границей, в среде русских эмигрантов. Эту традицию поддерживает и Орловская митрополия.

Вечер состоится в Орловском музее Тургенева (расположенном на улице Тургенева, 11). Ожидается, что в нём примут участие прихожане различных храмов, а также другие жители и гости Орла.

«Чтение отрывков из произведений писателей о церковной жизни русского человека, Великом посте и встрече Воскресения Христова позволит в середине Великого поста собрать силы для прохождения самых главных недель весны духовной – окончания Четыредесятницы, Страстной седмицы и приближения Пасхи», – пояснили в митрополии. Классика прозвучит в исполнении заслуженного артиста России, актёра Московского драматического театра имени Ермоловой Олега Филипчика.

Также планируется и вокальная часть — для верующих орловцев споёт мужской хор Богоявленского собора. Кроме того, запланировано выступление воспитанников воскресной школы Крестительского храма Орла.

Планируется, что на встрече будут собирать средства для поддержки участников специальной военной операции. Священники сформируют из пожертвований необходимый гуманитарный груз и доставят его до места назначения.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»