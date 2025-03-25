Обновлять систему оповещения на Орловщине будет краснодарское ООО

Соответствующий конкурс выиграла компания «Южный центр технологий безопасности».

Это следует из данных с сайта госзакупок.

Напомним, обновление планируется в Ливенском районе, городе Мценске и Мценском районе. Оно обойдётся в 27 миллионов 160 тысяч 999 рублей.

В муниципальных образованиях обновят пульты управления, установят 57 дополнительных блоков сиренного и речевого оповещения (БАО-300), а также 16 цифровых блоков управления сиренами.

К настоящему моменту контракт заключён. Исполнить его нужно в течение 180 календарных дней. В задачу подрядчика входят поставка и монтаж оборудования, а также пусконаладочные работы.

Согласно открытым данным, ООО «Южный центр технологий безопасности» зарегистрировано в 2012 году в Краснодаре. Уставной капитал составляет 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»