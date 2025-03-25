Орловцы передали на СВО уже 334 единицы оружия

25.3.2025 | 10:43 Новости, СВО

Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

Приём оружия ведётся в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления.

Как рассказали в ведомстве, наиболее востребованным является гладкоствольное длинноствольное оружие 12-го калибра — как самозарядное, так и двуствольное. Оно является эффективным при борьбе с вражескими БПЛА.

«Оружие активно используется на линии боевого соприкосновения. Ребята каждый передают слова признательности и благодарности жителям нашего региона», – рассказал заместитель начальника Центра Сергей Кутепкин.

Также в Росгвардии отметили, что оружие, которое передаётся для таких целей, должно быть полностью пригодным для использования.

ИА «Орелград»


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