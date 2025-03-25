В Ливнах вычислили сомнительные шаурмичные

25.3.2025 | 11:23 Закон и порядок, Новости

Проверки провело орловское Управление Россельхознадзора.

Фото: ИА “Орелград”

Мероприятия проходили в феврале и марте. В итоге ведомство выявило пять заведений, нарушавших ветеринарное законодательство.

Площадки не были зарегистрированы в информационной системе «Цербер». Как пояснили в Россельхознадзоре, по факту это значит, что сырьё животного происхождения, которое используется в шаурмичных, поступает сюда без сопроводительных документов и вне ветеринарного контроля. То есть – является потенциально небезопасным.

Нарушителями стали:

  • ИП Джаббаров Саиджон Амониллоевич («Шаурма в пите», ул. Ленина, д. 30),
  • ИП Зиеев Худойберди Рахмонович («Шаурма в пите», ул. Мира, д. 180, ул. Ленина, д. 12, строение А),
  • ИП Исмаилов Марахим Аллахверди Оглы («Шаурма», ул. Мира, д. 184-А),
  • ИП Мусаев Сирожидин Хусанходжаевич («Хочу шаурму», ул. Максима Горького, д. 1-Ж),
  • ИП Нуридинов Фахридин Бахридинович («Шаур Хаус», ул. Кирова, д. 52-А).

Индивидуальным предпринимателям направлены предостережения о недопустимости нарушений.

Ранее ведомство назвало адреса сомнительных шаурмичных, расположенных в Орле.

ИА «Орелград»


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