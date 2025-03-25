Орел вновь возьмет крупный кредит

Городу срочно понадобилась треть миллиарда рублей.

Администрация города Орла объявила тендер на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов. Иными словами, мэрия ищет очередной банковский кредит, потребовавшийся городским властям на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета областной столицы. Заем планируется оформить в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 315 миллионов рублей на срок до 365 дней.

Под возобновляемой кредитной линией в данном случае понимается «неоднократное предоставление исполнителем заказчику кредитов в пределах свободного остатка лимита выдачи в течение срока, установленного контрактом». Свободный остаток лимита выдачи определяется путем уменьшения лимита задолженности на сумму ранее полученных кредитов. При этом погашение восстанавливает лимит задолженности. Цена контракта будет твердой и устанавливается на весь срок его исполнения.

Составит она 69,3 миллиона рублей, то есть таковы процента по кредиту, цена его обслуживания. Финансирование ляжет на муниципальный бюджет. Выдача кредита в пределах предоставленного лимита предусмотрена в течение двух рабочих дней после получения банком письменной заявки мэрии. Выборка кредита может производиться частями в пределах установленного лимита, что, судя по приложенному к проекту контракта графику, и будет происходить. Администратором источников финансирования дефицита бюджета по заемным средствам является финансовое управление мэрии Орла.

Напомним, недавно депутаты Орловского горсовета внесли поправки в главный финансовый документ города. Согласно им, общий объем доходов запланирован на 2025 год в сумме 13,858 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – в сумме 9,849 миллиарда; общий объем расходов бюджета города Орла составит 15,05 миллиарда рублей. Дефицит бюджета на 2025 год пока планируется в сумме 1,191 миллиарда рублей, что составляет 29,8 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года установлен парламентариями в сумме 2,818 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”