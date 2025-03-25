Орел вновь возьмет крупный кредит

25.3.2025 | 10:20 Новости, Экономика

Городу срочно понадобилась треть миллиарда рублей.

Фото: ИА “Орелград”

Администрация города Орла объявила тендер на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов. Иными словами, мэрия ищет очередной банковский кредит, потребовавшийся городским властям на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета областной столицы. Заем планируется оформить в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 315 миллионов рублей на срок до 365 дней.

Под возобновляемой кредитной линией в данном случае понимается «неоднократное предоставление исполнителем заказчику кредитов в пределах свободного остатка лимита выдачи в течение срока, установленного контрактом». Свободный остаток лимита выдачи определяется путем уменьшения лимита задолженности на сумму ранее полученных кредитов. При этом погашение восстанавливает лимит задолженности. Цена контракта будет твердой и устанавливается на весь срок его исполнения.

Составит она 69,3 миллиона рублей, то есть таковы процента по кредиту, цена его обслуживания. Финансирование ляжет на муниципальный бюджет. Выдача кредита в пределах предоставленного лимита предусмотрена в течение двух рабочих дней после получения банком письменной заявки мэрии. Выборка кредита может производиться частями в пределах установленного лимита, что, судя по приложенному к проекту контракта графику, и будет происходить. Администратором источников финансирования дефицита бюджета по заемным средствам является финансовое управление мэрии Орла.

Напомним, недавно депутаты Орловского горсовета внесли поправки в главный финансовый документ города. Согласно им, общий объем доходов запланирован на 2025 год в сумме 13,858 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – в сумме 9,849 миллиарда; общий объем расходов бюджета города Орла составит 15,05 миллиарда рублей. Дефицит бюджета на 2025 год пока планируется в сумме 1,191 миллиарда рублей, что составляет 29,8 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года установлен парламентариями в сумме 2,818 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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