Шесть орловских городов попали в «Семейную ипотеку» на вторичке

Льготные ставки будут действовать на готовое жилье, учитывая уровень строительства.

Список составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства. Всего в него вошел 901 населенный пункт. В Орловской области попали Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль, Ливны, Мценск.

С 1 апреля взять льготную ипотеку на готовое жилье можно в городах, где на начало 2025 года возводилось не более двух многоквартирных домов. Ранее государство поддерживало покупки только в новостройках. Но и в новой версии дом не должен быть старше 20 лет. «Семейная ипотека» предполагает ставку 6%. Доступна детям с ребенком до шести лет (включительно). Стоит отметить, что воспользоваться льготной программой можно всего один раз.

Напомним, по данным отделения Банка России в Орловской области, в 2024 году орловцы заключили 4990 ипотечных договоров на 16 миллиардов рублей. В сравнении с 2023 это на 40,3% меньше по количеству и на 39,5% по сумме. Наиболее значимыми факторами падения интереса к ипотеке называли ужесточение условий участия в спецпрограммах, а также рост ставок.

ИА “Орелград”