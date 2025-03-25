В Ливнах установят двухметровую скульптуру рабочего для селфи

Изваяние обойдется почти в три миллиона рублей.

Администрация города Ливны объявила тендер на изготовление и поставку скульптуры из бронзы «Рабочий завода». Как следует из документации к электронному аукциону, скульптура понадобилась для благоустройства общественной территории на улице Мира. Проект благоустройства общественной территории называется «Рабочий меридиан». Заказчик, который заключит с подрядчиком муниципальный контракт, выступает управление ЖКХ администрации города Ливны.

Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 2,92 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, высота скульптуры должна составлять 2 метра, толщина стенок – от 10 до 15 миллиметров. Скульптура должна быть изготовлена из литейной бронзы, для прочности выполняется она на основании – плинте, также изготовленном из бронзы. По условиям, скульптура должна представлять собой полноразмерное объемное изображение рабочего завода.

«Скульптура размещается сидя на скамье с краю и возможностью посадки на скамье двух человек для фотографирования, – следует из конкурсной документации. – Скамья без спинки (лавка), необходима для использования в качестве фотозоны. Техника изготовления: архитектурно-художественное литье с ручной доработкой».

Организаторы аукциона подчеркивают, что деталировка скульптуры должна быть высокой, ведь она необходима для тематического оформления благоустраиваемого пространства. По сути, скульптура станет одним из новых центров притяжения туристов в городе. Учитывая то, что рядом с рабочим будут фотографироваться желающие, особые требования предъявлены к обеспечению безопасности.

Так, скульптура должна быть выполнена из экологически безопасного материала, не должна иметь острых режущих и колющих элементов в конструкции, должна быть безопасной для окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации. «Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не грязным, готовым к использованию», – подчеркивает заказчик.

ИА «Орелград»